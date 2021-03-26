Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян поделился своими мыслями относительно решения организации не ехать на грядущий мейджор ONE Esports Singapore 2021. По его словам, случилось множество неприятных обстоятельств, в которых будет разбираться сама организация. Эту мысль киберспортсмен озвучил в твиттере.

Очень жаль что все это произошло с нами, слишком много тупых обстоятельств, которые помешали нам поехать на турнир. Два дня мы находились в подвешенном состоянии и точно не знали летим мы или нет. Есть моменты во всей этой истории, с которыми будет разбираться организация. Это касается самой организации турнира

Ранее глава киберспортивного клуба HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился своими мыслями о вынужденных заменах в командах и снятии коллектива Natus Vincere к грядущему Мейджору ONE Esports Singapore 2021. По его словам, это будет ценный опыт для многих турнирных операторов, которые планируют проводить чемпионаты. Этими мыслями Слабухин поделился в телеграме.