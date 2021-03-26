Игрок команды HellRaisers по Dota 2 Роман Resolut1on Фоминок поделился своими мыслями относительно перспективы и развития ростера. По его словам, в коллективе процветает дружественная атмосфера и даже несмотря на то, что результаты не самые успешные, то потенциал достаточно хороший. Эту мысль капитан озвучил в интервью командному порталу.

Я вижу рост команды. Меня это радует, но пока что результаты неудовлетворительные, хотя потенциал огромный. Мне, как лидеру, важно знать способы его реализации. Важно, чтобы все игроки были мотивированы, чтобы была дружеская атмосфера в команде. Когда я выступал за Virtus.pro, команда часто на карантине играла в кастомные игры

Ранее игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян поделился своими мыслями относительно решения организации не ехать на грядущий мейджор ONE Esports Singapore 2021. По его словам, случилось множество неприятных обстоятельств, в которых будет разбираться сама организация. Эту мысль киберспортсмен озвучил в твиттере.