Первый канал опубликовал видео произвольной программы россиянки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Фигуристка зашла на пять четверных прыжков, три из которых успешно приземлила.

Александра начала прокат с чистого четверного флипа, затем упала с четверного сальхова и отлично исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

После этого Трусова прыгнула двойной аксель и пыталась повторить четверной лутц, но вновь упала. В каскаде из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер она недокрутила первый прыжок, а с каскадом тройной лутц-тройной тулуп справилась успешно.

Судьи оценили выступление Трусовой на152,38 балла, что в сумме дало 217,20.