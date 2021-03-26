Билеты на турнир UFC 261, который пройдет 24 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США), раскупили за несколько минут.

Впервые за долгое время UFC проводит турнир не «Бойцовском острове» в Абу-Даби и не в Лас-Вегасе. Более того, это будет первый вечер, на котором разрешено заполнить все трибуны.

По словам глав промоушена Даны Уайта, билеты были раскуплены практически моментально после того, как поступили в продажу.

«Спасибо болельщикам UFC. Все билеты проданы за несколько минут. Одна из самых быстрых распродаж в истории UFC. 15 тыс. зрителей. Увидимся в Джексонвилле», — написал Уайт у себя «Инстаграме».

В рамках турнира состоятся три титульных поединка. Чемпион в полусреднем весе Камару Усман встретится с Хорхе Масвидалем, чемпионка в минимальном весе Чжан Вейли попытается защитить титул от посягательств Роуз Намаюнас, а Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде.