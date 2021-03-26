Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не собирается покидать группу Евгения Плющенко, несмотря на неудачу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Помогали мне все, особенно после короткой. Родители звонили часто. Плющенко тут помогал. Дмитрий Сергеевич звонил перед разминкой. Все помогали. Я очень рада. Тренера пока не хочу менять, меня всё устраивает», — приводит слова Трусовой RT.

Напомним, в короткой программе Трусова заняла 12-е место, так как сорвала каскад, упав с тройного лутца. В произвольной она пошла на риск и заявила пять четверных прыжков: два из них приземлила чисто, один — в недокрут, еще с двух упала.

Прокат вывел ее на текущее первое место с результатом 217,20 балла, но впереди выступление сильнейшей группы участниц.

Посмотреть прокат Трусовой с двумя падениями можно на Nevasport.