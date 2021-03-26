Вторая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга он разгромил представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня — 6:2, 6:2.

Спортсмены провели на корте всего 57 минут. За это время Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял семь геймов на подаче соперника. Яньсюнь записал на свой счет один эйс, трижды ошибся на подаче и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырех.

Для Медведева этот матч стал первым в рамках турнира: попав в лидеры посева, он стартовал со второго круга. Яньсюнь, находящийся вне первой тысячи рейтинга, на старте соревнований сенсационно одолел американца Сэма Куэрри в двух партиях.

Следующим соперником Медведева станет представитель Австралии Алексей Попырин.