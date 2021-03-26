В Стокгольме (Швеция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 27 марта, будут разыграны медали среди мужчин одиночников, они выйдут на лед в 13:00 по московскому времени.

Так как организаторы отказались от жеребьевки произвольной программы, будет применен обратный порядок старта. То есть, фигурист, ставший 24-м в первой части соревнований, сегодня выступит первым, а лидер — последним.

В первой разминке под четвертым номером выступит ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, а также китаец Боян Цзинь. Россиянин Евгений Семененко попал в третью группу, он выйдет на лед 15-м.

Открывать сильнейшую разминку будет японец Шома Уно, после него выступит канадец Киган Мессинг. Под 21-м номером откатается россиянин Михаил Коляда, затем свои программы представят американец Нейтан Чен и японцы Юма Кагияма и Юдзуру Ханю.