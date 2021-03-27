В Стокгольме (Швеция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 27 марта, будут разыграны медали среди танцевальных дуэтов, они выйдут на лед в 19:00 по московскому времени.

Так как организаторы отказались от жеребьевки произвольного танца, будет применен обратный порядок старта. То есть, дуэт, ставший 20-м в ритм-танце, сегодня выступит первым, а лидер — последним.

За Россию выступают три пары. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро будут открывать третью разминку и выступят под 11-м номером. Александра Степанова и Иван Букин, накануне ставшие пятыми, попали в последнюю группу участников. Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут в лидерах, поэтому выступят последними.

Главными соперниками россиян являются два американских дуэта, попавшие в тройку после ритм-танца — Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс.