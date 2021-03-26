Российская фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Она зашла на пять четверных прыжков, из которых приземлила три.

«Я недовольна, хотела сделать чистый прокат. Как всегда, буду улучшаться, стараться прокатывать чисто. Я ехала сюда с намерением прыгать пять четверных в произвольной программе, о другом не думала», – сказала Трусова после проката.

Набрав 217,20 балла по сумме двух программ, Трусова вышла в лидеры соревнований. Однако после нее будут выступать лидеры турнира — Анна Щербакова, Рика Кихира и Елизавета Туктамышева.

В короткой программе Александра стала лишь 12-й, так как сорвала каскад, упав с тройного лутца.

Посмотреть видео произвольной программы россиянки можно посмотреть по ссылке.