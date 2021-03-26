Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Фигуристка начала свой прокат с каскада из тройного акселя и двойного тулупа, но приземлила первый прыжок в тройки. Затем она прыгнула сольный триксель и каскад из тройных лутца и тулупа.

После этого Елизавета упала с тройного флипа, потом сделала каскад из двойного акселя и тройного сальхова через ойлер. Заключительными прыжковыми элементами она поставила сольные лутц и риттбергер в три оборота.

Судьи оценили прокат Туктамышевой на 141,60 балла, что в сумме двух программ дало ей 220,46. На данный момент Елизавета идет на первом месте, но впереди выступления Анны Щербаковой и Рики Кихиры.