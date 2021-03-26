Японская фигуристка Рика Кихира не справилась с произвольной программой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Фигуристка заявляла в прокат тройной аксель и четверной сальхов, но на квад так и не зашла. Она начала прокат с двойного акселя, затем прыгнула тройной, но упала.

После этого Рика исполнила каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер и сольный четверной риттбергер. Затем японка прыгнула комбинацию двойной аксель — тройной тулуп. Следующий каскад получился лишь с двойным прыжком: тройной флип — двойной тулуп. В конце программы она прыгнула тройной лутц, но неудачно приземлила и получила минусы от судей.

За свой прокат Кихира набрала 126,62 балла, что в сумме двух программ дало 205,70. Спортсменка идет на шестом месте, впереди выступление Анны Щербаковой.