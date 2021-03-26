Российская фигуристка Анна Щербакова с падением исполнила произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Она начала свой прокат с четверного флипа и упала. Затем Анна прыгнула тройной флип в каскаде с тройным тулупом. После этого последовали два сольных двойных акселя и тройной лутц, а также каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер. Затем спортсменка исполнила дорогостоящий каскад из тройных лутца и риттбергера.

Щербакова набрала за свое выступление 152.17 балла, что в сумме дало ей 233,17. Фигуристка заняла первое место. В тройку призеров также вошли россиянки Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.