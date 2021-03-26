Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Первое место заняла Анна Щербакова, набравшая 233,17 баллов в сумме двух программ. В произвольной она упала с четверного флипа и не пошла на второй квад.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева, тоже откатавшаяся с ошибками. Она прыгнула два тройных акселя, один из которых с помаркой на выезде, и упала с тройного флипа. За два дня выступлений «Императрица» набрала 220,46.

Бронзовая медаль досталась Александре Трусовой, которая после короткой программы шла на 12-м месте. Сегодня она приземлила три четверных прыжка, еще с двух упала, но выиграла произвольную программу. В сумме ее результат составил 217,20.