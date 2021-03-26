Российские фигуристки заняли весь подиум чемпионата мира, СКА выиграл серию у «Динамо». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Россиянки взяли все медали ЧМ

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира в Стокгольме. Первое место заняла Анна Щербакова, второе — Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.

СКА вышел в финал Запада в Кубке Гагарина

Петербургский СКА дожал «Динамо» в полуфинальной серии Запада в Кубке Гагарина. В пятом матче армейцы разгромили москвичей со счетом 4:0 и выиграли серию — 4-1. Следующим соперником СКА станет либо ЦСКА, либо ярославский «Локомотив».

«Зенит» разгромил «Химки» в Евролиге

«Зенит» на выезде разгромил «Химки» в 30-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Подопечные Хави Паскуаля не отдали соперникам ни одной четверти, итоговый счет — 91:70. Подмосковный клуб по-прежнему идет последним в таблице.

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Вторая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга он разгромил представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня — 6:2, 6:2.

Синицина/Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ

Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышел в лидеры чемпионата мира после ритм-танца. Второе и третье места занимают американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Александра Степанова и Иван Букин — пятые, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — десятые.