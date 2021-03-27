Первый канал опубликовал видео произвольной программы Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Фигуристка упала с четверного флипа, который стоял первым элементом. В ее заявке было два четверных прыжка, но после падения она не стала заходить на второй. В произвольной программе Анна уступила Александре Трусовой, но по сумме баллов стала лучшей.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, исполнившая три тройных акселя на две программы. Один из них получился с помаркой на выезде. Бронзовая медаль досталась Александре Трусовой, поднявшейся с 12-го места на третье. В произвольной программе она зашла на пять четверных, два из которых приземлить не смогла.