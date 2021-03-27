Футбол, отбор на чемпионат мира, группа Н
- 17:00 Россия — Словения
Прямая трансляция на «Матч Премьер»
- 20:00 Хорватия — Кипр
Прямая трансляция на «Футбол 1»
- 22:45 Словакия — Мальта
Прямая трансляция на «Футбол 2»
Хоккей, 1/2 Запада, плей-офф КХЛ
- 17:00 Локомотив — ЦСКА
Прямая трансляция на Sportbox
Теннис, «Мастерс» в Майами
- 21:00 Аслан Карацев (Россия) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
- 02:00 (28 марта) Андрей Рублев (Россия) — Теннис Сандгрен (США)
Прямая трансляция турнира на Eurosport
Теннис, Майами, женщины
- 19:30 Екатерина Александрова (Россия) — Элина Свитолина (Украина)
- 21:00 Вероника Кудерметова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь)
Формула-1, Гран-при Бахрейна
- 15:00 Свободная практика 3
Прямая трансляция на «Матч Арена»
- 18:00 Квалификация
Прямая трансляция на «Матч ТВ»
Лыжные гонки, чемпионат России, спринт
- 09:00 Женщины, квалификация
- 09:30 Мужчины, квалификация
- 11:00 Женщины, четвертьфинал
- 11:25 Мужчины, четвертьфинал
Фигурное катание, чемпионат мира
13:00 Мужчины, произвольная программа
19:00 Танцы на льду, произвольный танец
Прямая трансляция на Первом канале
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