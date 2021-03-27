Футбол, отбор на чемпионат мира, группа Н

  • 17:00 Россия — Словения

Прямая трансляция на «Матч Премьер»

  • 20:00 Хорватия — Кипр

Прямая трансляция на «Футбол 1»

  • 22:45 Словакия — Мальта

Прямая трансляция на «Футбол 2»

Хоккей, 1/2 Запада, плей-офф КХЛ

  • 17:00 Локомотив — ЦСКА

Прямая трансляция на Sportbox

Теннис, «Мастерс» в Майами

  • 21:00 Аслан Карацев (Россия) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
  • 02:00 (28 марта) Андрей Рублев (Россия) — Теннис Сандгрен (США)

Прямая трансляция турнира на Eurosport

Теннис, Майами, женщины

  • 19:30 Екатерина Александрова (Россия) — Элина Свитолина (Украина)
  • 21:00 Вероника Кудерметова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь)

Формула-1, Гран-при Бахрейна

  • 15:00 Свободная практика 3

Прямая трансляция на «Матч Арена»

  • 18:00 Квалификация

Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Лыжные гонки, чемпионат России, спринт

  • 09:00 Женщины, квалификация
  • 09:30 Мужчины, квалификация
  • 11:00 Женщины, четвертьфинал
  • 11:25 Мужчины, четвертьфинал

Фигурное катание, чемпионат мира

13:00 Мужчины, произвольная программа

19:00 Танцы на льду, произвольный танец

Прямая трансляция на Первом канале