Чемпионат мира по фигурному катанию, проведение которого до последнего оставалось под вопросом, в итоге вошел в историю: на подиум впервые поднялись три россиянки, пусть и выступавшие под нейтральным флагом.

Фрагмент концерта Чайковского прозвучал в честь новой чемпионки Анны Щербаковой, разделившей радость со своими соотечественницами — серебряной Елизаветой Туктамышевой и бронзовой Александрой Трусовой. Но действительно ли распределение мест должно было быть именно таким? К судейству вновь остались некоторые вопросы.

Начнем с того, что чемпионский прокат не выдала ни одна из россиянок: Трусова завалила два прыжка, но при этом и зашла на пять четверных — фантастический по сложности контент, при котором два падения — не такая уж катастрофа. Туктамышева прыгнула два трикселя, пусть и не безупречно, но внезапно рухнула с тройного флипа. Щербакова упала с поставленного первым четверного флипа и после этого на квады уже не заходила — так и исполнила две программы без ультра-си.

Самым справедливым стало третье место Трусовой: выше подняться не дали собственные ошибки — наваляла Саша будь здоров, отрицать нельзя, а от падения на четвертое место подстраховала японка Рика Кихира. Будучи стопроцентным претендентом на медали, она совсем расклеилась в произвольной — упала с трикселя, не зашла на квадсальхов, сдвоила тулуп в каскаде и запорола тройной лутц. Прокат вышел провальный, но гарантировал России полный пьедестал.

Что же не так с распределением золота и серебра? Во-первых, как минимум странно, что в эпоху, когда женское катание стало превосходить мужское по сложности, чемпионкой мира стала спортсменка без ультра-си, а её прямая конкурентка с тремя трикселями — лишь вторая. Во-вторых, если по-честному, Туктамышева должна была выйти в лидеры еще после короткой. По технике она обошла всех, но проиграла Ане в компонентах.

Да, богиней конька Лизу никогда не считали, но от этого стереотипа пора отходить. Сейчас Туктамышева — единственная из россиянок, в чьем катании сквозит не борьба — с квадами, соперниками, собой, да с кем угодно, — а чистый кайф от происходящего. К тому же, «Императрица» — это то самое зрелое женское, от нехватки которого эксперты совсем недавно готовы были буквально выть на луну. Выходит, всё это ничего не стоит, когда против тебя сражается спортсменка из правильного тренерского штаба?

В произвольной тоже смотрели сквозь пальцы, иначе как два тройных акселя могли проиграть одному упаденному квадфлипу. Да, первый прыжок Лиза выехала в тройки, но и у Ани были ошибки — на вращении её так повело, что она еще в начале потеряла центровку и закончила вращаться в нескольких метрах от того места, где начала. Но что мы видим в протоколе? Туктамышевой её ошибка стоила дорого: судьи дружно кинулись вычитать баллы и GOE получилось минусовым. У Щербаковой же вращение не только сохранило четвертый уровень, но и получило сплошные +4 и +5 от арбитров. Лишь два судьи поставили меньше — +2 и +3, но всё-таки плюсы.

Остальные помарки вполне сопоставимы: Лиза недокрутила тулуп в каскаде на четверть — за это он не подешевел в базе, но GOE оказалось нулевым, а также потеряла по уровню на вращении и дорожке. У Ани последнее вращение и вовсе вышло на второй уровень, дорожка — на третий. При этом за технику она получила на 6,80 балла больше, чем Туктамышева, а с учетом компонентов выиграла и вовсе 10,57.

Главное, что и сама Щербакова трезво оценивала ситуацию: она была ошеломлена, когда оценка по сумме двух прокатов вывела её на первое место. Её реакция получилась милой и трогательной: округлив глаза, Аня в недоумении повернулась к тренерами — мол, всё-таки хватило? Но и реакция Туктамышевой не оставила никого равнодушной: «Императрица» плакала, спрятав лицо в ладони, просто от того, что попала в призы.

Спустя шесть лет она вновь поднялась на пьедестал почета мирового первенства и, скажем честно, должна была стоять на соседней ступени. Претензий к Щербаковой нет: она вышла и откатала так, как смогла, и не её вина в том, что цепочка «Хрустальный» — федерация — ISU и Лакерник работает так, как работает.