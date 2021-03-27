Российская фигуристка Александра Трусова объявила, что в олимпийском сезоне продолжит выступать под руководством Евгения Плющенко.

«Я сейчас не собираюсь ничего менять. В олимпийский сезон я остаюсь у Евгения Плющенко», – сказала Трусова после произвольной программы на чемпионате мира.

Напомним, в Стокгольме (Швеция) Трусова завоевала бронзовую медаль, поднявшись с 12-го места на третье. В короткой программе она сорвала каскад, упав с тройного лутца, поэтому уступила лидеру 16 баллов. В произвольной программе Александра рискнула и зашла на пять четверных прыжков, но два из них не смогла приземлить, а третий исполнила в недокрут.

Опуститься на четвертое место ей не дала японка Рика Кихира, претендовавшая на место в медалях. В произвольной программе она не справилась с тройным акселем, не стала заходить на четверной сальхов, сдвоила тулуп в каскаде и плохо приземлила тройной лутц.