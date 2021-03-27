Сборная России по футболу примет Словению во втором туре отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Игра будет проходить в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 27 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. В роли его ассистентов выступят Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервным рефери назначен Даниэле Довери.

Обе команды одержали победы на старте отборочного турнира. Подопечные Станислава Черчесова в первой игре нанесли поражение Мальте — 3:1, а словенцы одолели хорватов — 1:0.