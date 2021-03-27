Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление Александры Трусовой на чемпионат мира.

Под руководством Евгения Плющенко спортсменка завоевала бронзовую медаль. До мая прошлого года Александра тренировалась в «Хрустальном».

Лайшев отметил, что рад за Трусову и по-прежнему помнит о ее принадлежности к «Самбо-70». Если фигуристка захочет вернуться, двери школы будут для неё открыты.

«Во-первых, она официально продолжает давать результаты за «Самбо-70». А потом, я ее очень хорошо знаю как человека. Куда она без «Самбо-70?» Она не сможет без нее, и мы ее всегда ждем в школе, любим, обожаем. Она наша девочка, и мы за нее очень рады!» — приводит слова Лайшева Sport24.

«Полслова ее – и она как прежде будет в нашей команде, и никто ее не упрекнет ни одним нехорошим словом. Это для ее же пользы нужно: у нее точно будут места повыше. Потому что сегодня в женском фигурном катании тон задают ученицы Этери Тутберидзе и школа «Самбо-70»!» – добавил он.

Стоит отметить, что под руководством Тутберидзе Трусова также не выиграла ни одного из серьезных стартов. В финале Гран-при, на чемпионате России и на чемпионате Европы она взяла бронзовые медали. По словам Александры, сейчас её всё устраивает в «Ангелах Плющенко», поэтому в олимпийском сезоне она планирует выступать под его руководством.

Победу на чемпионате мира в Стокгольме одержала Анна Щербакова, серебро завоевала Елизавета Туктамышева.