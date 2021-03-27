Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценила выступление его ученицы Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Спортсменка заняла третье место, попытавшись исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе. С двух из них она упала, три — приземлила. По мнению Рудковской, эти четверные войдут в историю, потому что ранее никто не решался на такое количество.

Супруга Плющенко подчеркнула, что дебют Трусовой на мировом первенстве удался, потому она проиграла всего 2,5 балла опытной Елизавете Туктамышевой и стала лучшей в произвольной программе.

«Конечно, Саша ехала за другим калибром медалей. Я ею горжусь! Боец! Для меня самый главный показатель – то, что она единственная исполнила четверные прыжки. Это исторический момент. Эти пять четверных весь мир запомнит надолго! Я очень счастлива, что весь пьедестал состоит из наших девочек», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Напомним, новой чемпионкой мира стала Анна Щербакова, серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева.