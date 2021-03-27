В Стокгольме (Швеция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 27 марта, будут разыграны два комплекта медалей — в мужском одиночном катании и танцах на льду.

Мужская произвольная программа стартует в 13:00 по московскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке. Россиянин Евгений Семененко, ставший 10-м после короткой программы, выступит в третьей разминке. Он появится на льду в 15:27 мск. Михаил Коляда попал в сильнейшую группу участников и выступит в 16:22.

Произвольный танец начнется в 19:00 мск. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро идут на 10-м месте, они выйдут на лед 20:52. Александра Степанова и Иван Букин откроют сильнейшую разминку в 21:38. Лидеры соревнований Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать последними в 22:11.