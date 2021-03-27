Спортивный комментатор Андрей Журанков раскритиковал российскую фигуристку Александру Трусову после выступления на чемпионате мира.

Спортсменка стала 12-й в короткой программе, но после произвольной поднялась на третье место. Она заявила в программу пять четверных прыжков, но с двух из них упала, еще один исполнила в недокрут.

«Ей надо идти смотреть балет, ей надо искать свои руки, ей надо искать свои линии, ей надо научиться кататься на дугах так, как катаются лучшие фигуристки мира. И тогда это будет полноценная гармоничная чемпионка мира. А пока этого нет», — приводит слова Журанкова Eurosport.

Комментатор сравнил выступление Трусовой с камбэком «Барселоны», которая в первом матче проиграла «ПСЖ» со счетом 0:4, а во втором выиграла 6:1. По его мнению, Трусова показала преодоление характера, но каждый ее четверной можно сравнить с забитым голом — в этом нет ни драмы, ни истории.

«Это просто гол в ворота. Вот и все. Щербакова выиграла чемпионат мира, что мы все про Трусову? Что вы в нее уперлись? Девочка еще не выиграла ничего», — сказал Журанков.

Напомним, Щербакова выиграла чемпионат мира, не исполнив ни одного элемента ультра-си. В произвольной программе она зашла на четверной флип, но упала. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, прыгнувшая три тройных акселя на две программы. Один их них получился в помаркой — выездом в тройки.