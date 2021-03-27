Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг недоволен тем, что россиянину Петру Яну обещают немедленный реванш. По его словам, после нарушения правил спортсмена должны дисквалифицировать.

«Когда вы преднамеренно делаете что-то запрещённое, в других видах спорта вас отстраняют, штрафуют, исключают из игры. Яна же награждают реваншем. Получается, вы можете просто нарушить правила и ничего не случится», — приводит слова Стерлинга BJ Penn.

Американец добавил, что если правила существуют, то их необходимо соблюдать. В противном случае о них можно вообще забыть и вести себя, как захочется: выпрыгивать из октагона или толкать соперника после сирены, оставаясь безнаказанным.

Напомним, Стерлинг отобрал от Яна чемпионский пояс в легчайшем весе. В титульном бою россиянин нанес запрещенный удар в голову и был признан проигравшим.