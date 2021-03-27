Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, оценил её выступление на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Спортсменка завоевала серебряную медаль, исполнив три тройных акселя на две программы. Один из них получился с помаркой на выезде.

По словам Мишина, результат Елизаветы его не поразил, поскольку еще до чемпионата мира он видел, в какой хорошей форме находится спортсменка. Напротив, она показала не свой максимум, хоть прокат и получился и неплохим.

«Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: девочки, работайте и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что ничего не сказал Елизавете в кисс-энд-край, потому что спортсменка плакала и переживала свои эмоции. В такие моменты, когда у человека слезы радости, слова неуместны.

Напомним, Туктамышева выступила на чемпионате мира впервые с 2015 года.