Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил Анну Щербакову с победой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Я счастлив за Анечку, за команду, она заслужила звание чемпиона мира! Вы не представляете, через что прошла Анюта за этот сезон. Она была настолько истощена и измождена после болезни. На ней лица не было! Все давалось неимоверным трудом и через какое-то адское преодоление», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что Щербакова, несмотря на хрупкость, имеет внутренний стержень и сильный характер. По его мнению, она одержала совершенно заслуженную победу.

Напомним, Щербакова выиграла чемпионат мира, не исполнив ни одного элемента ультра-си. В произвольной программе она зашла на четверной флип, но упала. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, прыгнувшая три тройных акселя на две программы. Один их них получился в помаркой — выездом в тройки. Третьей стала Александра Трусова, заявившая пять четверных: с двух из них она упала, еще один исполнила в недокрут.