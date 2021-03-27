На Международном автодроме Бахрейна в Сахире проходит первый в сезоне этап Гран-при Формулы-2. Сегодня, 27 марта, в 13:25 по московскому времени стартует первая гонка уик-энда.

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Россию представляет Роберт Шварцман — пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг», выступающий за итальянскую команду «Према».

В этом году в Формуле-2 действуют новые правила: основной гонке в воскресенье предшествуют две спринтерские гонки в субботу, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута. То есть, в первой гонке переворачивается первая десятка по итогам квалификации, во второй гонке — по итогам первой.