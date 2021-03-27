В Тюмени стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. Сегодня, 27 марта, проходят классические спринты у мужчин и женщин.

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Квалификация состоялась в 9:00 мск, по ее итогам в четвертьфинал пробились сильнейшие россиянки: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Елена Устюгова, Анастасия Фалеева, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и др.

В мужских четвертьфиналах выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Андрей Краснов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и др.

С финишным протоколом женской квалификации можно ознакомиться здесь, мужской — здесь.