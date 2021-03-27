Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Сашеньку же мне по-человечески очень жаль, но она молодец. Вытащила ситуацию. Хоть и многое у нее не получилось. Как я и говорил в предыдущем интервью, что Кихира может накосячить. Так и получилось, поэтому бронзу она подарила Саше», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Трусова завоевала бронзовую медаль, поднявшись с 12-го места на третье. В короткой программе она сорвала каскад, упав с тройного лутца. В произвольную Александра заявила пять четверных прыжков, с двух из которых упала, еще один исполнила в недокрут.

Борьбу за медали вела японка Рика Кихира, но в произвольной программе допустила ряд ошибок: упала с тройного акселя, сдвоила тулуп в каскаде и плохо приземлила тройной флип. Это не позволило ей попасть на пьедестал.