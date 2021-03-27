Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на идею удостоить тренера Этери Тутберидзе звания Героя России.
«Давайте этими званиями не разбрасываться. Посмотрите материалы, документы и поймите, кому это звание присуждается. Эмоции — они хороши, только, наверное, не в этих вопросах. У нас без конца: дайте этому героя, дайте другому. Наверное, прежде чем что-то предлагать, нужно изучить материал», — приводит слова Родниной «Чемпионат».
Напомним, накануне, 26 марта, ученица Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме (Швеция). Ранее под ее руководством к победе на мировом первенстве пришли Алина Загитова и дважды Евгения Медведева.
Чемпионат мира продолжается произвольными программами у мужчин и произвольным танцем. Россию представляют Михаил Коляда, Евгений Семененко, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Ирина Роднина не может судить тренеров, которые работают на благо России. Она в свое время сбежала из России, отсиделась, предав Россию, а потом прибежала. Она когда-то была моим кумиром, но предав один раз, ей никто не верит. И в думе ей не место. Где ее дети живут? Может ли она объективно принимать законы на благо жителей России? Тутберидзе вытащила российское фигурное катание. Она заслуживает.
Мне кажется Ирина Константиновна считает, что только она достойна этого звания. Не любит она сегодняшних тренеров, как впрочем и фигуристов. Сколько читаю ее интервью, создается впечатление, что все самые лучшие победы и прокаты были у нее, причем иногда кажется, что каталась и побеждала она одна без партнеров! Печалька!!