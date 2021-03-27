Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на идею удостоить тренера Этери Тутберидзе звания Героя России.

«Давайте этими званиями не разбрасываться. Посмотрите материалы, документы и поймите, кому это звание присуждается. Эмоции — они хороши, только, наверное, не в этих вопросах. У нас без конца: дайте этому героя, дайте другому. Наверное, прежде чем что-то предлагать, нужно изучить материал», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Напомним, накануне, 26 марта, ученица Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме (Швеция). Ранее под ее руководством к победе на мировом первенстве пришли Алина Загитова и дважды Евгения Медведева.

Чемпионат мира продолжается произвольными программами у мужчин и произвольным танцем. Россию представляют Михаил Коляда, Евгений Семененко, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.