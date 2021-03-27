Российские фигуристки установили историческое достижение: на чемпионате мира они впервые заняли весь пьедестал почета.

В Стокгольме (Швеция) золотую медаль завоевала Анна Щербакова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. В произвольной программе она пыталась исполнить четверной флип, но упала. Однако преимущества хватила, чтобы выйти в лидеры.

Серебряная медаль досталась Елизавете Туктамышевой, представляющей группу Алексея Мишина. Спортсменка прыгнула три тройных акселя на две программы, но один из них — с помаркой на выезде.

Бронзовым призером стала Александра Трусова, заявившая пять четверных прыжков в произвольную программу. Приземлить удалось только три из них, но один получился с недокрутом.