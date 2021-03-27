Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление россиянок на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Это огромное счастье! Все три наши девочки на пьедестале! В женском фигурном катании ещё никогда такого не было – это уникальный случай. Спасибо им огромное за работу, катание, разнообразие. Благодарим девочек за то, что они трудятся и могут выполнять такие сложнейшие вещи. Они – наша гордость! Кланяемся им в ножки», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, российские фигуристки установили историческое достижение, впервые заняв весь пьедестал почета на чемпионате мира. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе. Серебро досталось Елизавете Туктамышевой, выступающей под руководством Алексея Мишина. Замкнула тройку призеров Александра Трусова из Академии Евгения Плющенко.

В следующем сезоне сборная России будет иметь максимальную квоту на Олимпийских играх.