Глава UFC Дана Уайт отреагировал на слова американского бойца Джастина Гэтжи, который выразил недовольство тем, что не получил титульный бой.

«Возможно, он будет следующим претендентом после поединка Чендлера с Оливейрой. Сейчас его положение не может быть лучше. Посмотрим, как всё разрешится. Это также будет зависеть от того, чем закончится схватка Макгрегора с Порье. Многое зависит от времени, тайминга, кто получит травму и так далее. Но сейчас Гэтжи в отличной ситуации», — цитирует Уайта BJ Penn.

Напомним, драться за пояс в легком весе, освобожденный Хабибом Нурмагомедовым, будут Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Гэтжи стал последним соперником россиянина: в октябре 2020 года Хабиб одолел его удушающим приемом.

По словам американца, не получив титульный бой, он почувствовал неуважение со стороны Уайта. Гэтжи даже намекнул, что из-за этого может уйти из промоушена.

Титульный поединок Оливейра — Чендлер должен состояться на турнире UFC 262, запланированном на ночь с 15 на 16 мая мск.