В Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Сегодня, 27 марта, состоялся женский спринт классическим стилем, победу одержала Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область.

Второе место заняла представительница Тюмени Татьяна Сорина, проигравшая лидеру 1,89 секунды. Замкнула тройку призеров Юлия Ступак, выступающая за республику Коми.

В финальном забеге также бежали Христина Мацокина, Ольга Кучерук и Алена Баранова.

В соревнованиях приняла участие Елена Устюгова (до замужества Соболева), пропускавшая два международных сезона из-за декрета. Она добралась до полуфинала, где показала четвертое время и не вышла в решающий забег.

После женщин на старт финального забега выйдут мужчины.