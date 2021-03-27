На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) стартовала мужская произвольная программа. Спортсмены из первой разминки вышли на лед в 13:00 по московскому времени.

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В первой разминке под четвертым номером выступит ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, а также китаец Боян Цзинь. Россиянин Евгений Семененко попал в третью группу, он выйдет на лед 15-м.

Открывать сильнейшую разминку будет японец Шома Уно, после него выступит канадец Киган Мессинг. Под 21-м номером откатается россиянин Михаил Коляда, затем свои программы представят американец Нейтан Чен и японцы Юма Кагияма и Юдзуру Ханю.