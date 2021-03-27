В Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Сегодня, 27 марта, состоялся мужской спринт классическим стилем, победу одержал Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.

Серебряную медаль завоевал еще один представитель этого региона Александр Терентьев, проигравший лидеру 1,67 секунды. Замкнул тройку лидеров Евгений Белов, выступающий за Тюмень.

В финальном забеге также выступили Ермил Вокуев, Илья Семиков и Иван Горбунов. Вокуев не смог побороться за призы из-за падения. В гонке принимали участие Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, но им не удалось добраться даже до полуфинальной стадии.

Ранее состоялся финал женского спринта, тройку призеров составили Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.