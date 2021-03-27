Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл, оценил шансы россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевать золото чемпионата мира в танцах на льду.

По его мнению, главными фаворитами турнира являются американцы Мэдисон Чок и Эван Бейт, а российский дуэт будет претендовать на серебро.

Эксперт отметил, что Синицина и Кацалапов не смогли провести полноценную подготовку к чемпионату мира из-за болезни партнерши, которая тяжело перенесла коронавирус.

«Будет интересно посмотреть, как они справятся с произвольным танцем под таким большим давлением. Перевес в баллах будет на их стороне, но я поставлю на первое место одну из Мэдисон. Чок и Бэйтса вижу на вершине, Синицину и Кацалапова — вторыми. Третьими — Джиллс и Пуарье или ещё одну Мэдисон с Донахью», — сказал Хилл в интервью CBC.

Напомним, Синицина и Кацалапов выступают в статусе действующих чемпионов Европы. Они лидируют после ритмического танца и сегодня, 27 марта, будут бороться за золотые медали. Произвольный танец стартует в 19:00 мск.