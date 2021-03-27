Защитник сборной России Георгий Джикия оценил выступление команд в группе Н в отборочном турнире на ЧМ-2022.

По словам футболиста, главное, что после длительной безвыигрышной серии российская команда стартовала на турнире с победы. Результаты первого тура показывают, что соперники ниже уровнем стараются бороться и набирать очки.

«А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать её результаты со Словенией и Словакией. Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку», — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».

Напомним, в матче первого тура Россия на выезде обыграла Мальту со счетом 3:1. Сегодня, 27 марта, в Сочи команда Станислава Черчесова примет Словению. Игра начнется в 17:00 мск, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.