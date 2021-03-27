Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.

В пресс-релизе ISU говорится, что во время турнира было взято около двух тысяч ПЦР-тестов и около тысячи тестов на антитела.

«Среди этих многочисленных тестов был выявлен еще один положительный случай. ISU и оргкомитет соревнований с уважением относятся к частной жизни и сообщат внутреннюю информацию остальным участникам турнира», — гласит сообщение ISU.

В Союзе подчеркнули, что соблюдаются все коронавирусные протоколы: случаи близких контактов уже вычислены и проверены. Никто из окружения зараженного не заболел, а человек с положительным тестом уже на карантине.