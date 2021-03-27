Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил свою ученицу Александру Трусову с бронзовой медалью чемпионата мира.

«Саша — ты боец! Единственная девочка кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира! Первая по произвольной программе после волнительной и очень обидной для тебя ошибки в короткой программе и двенадцатого места! Русская ракета, за четверными прыжками у девочек будущее фигурного катания!» — написал Плющенко у себя в «Инстаграме».

Евгений выразил уверенность в том, что мечта Трусовой исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе обязательно сбудется, потому что начало уже положено.

Напомним, после короткой программы Александра шла на 12-м месте, так как сорвала каскад при падении с тройного лутца. Во второй день соревнований она попыталась исполнить пять четверных прыжков: с двух из них упала, третий сделала с недокрутом.