На Международном автодроме Бахрейна в Сахире завершилась первая гонка этапа Гран-при Формулы-2. Лучшее время показал новозеландский пилот команды «Хайтек» Лайам Лоусон.

Вторым финишировал индийский пилот Джехан Дарувала из «Карлин», замкнул первую тройку немец Давид Бекман из «Хароуз Рейсинг Систем». Российский пилот «Премы» Роберт Шварцман финишировал с четвертым результатом. Его напарник по команде Оскар Пиастри стал пятым.

Сегодня, 27 марта, в Бахрейне состоится еще одна спринтерская гонка Формулы-2, начало запланировано на 19:40 по московскому времени. Пилоты будут стартовать с перевернутой решетки по итогам первой гонки.

Ещё одна гонка состоится завтра, 28 марта.