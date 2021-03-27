Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении россиян Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира.

«Самая главная задача у мужчин на этом чемпионате мира — получить три квоты на Олимпиаду. Не знаю, удастся ли Мише Коляде войти в тройку, но очень хочется, чтобы это произошло. Всё зависит от того, кто как будет кататься. Не надо измерять вероятность получения медали, нужно просто кататься», — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Экс-спортсменка напомнила, что вчерашняя произвольная программа у женщин завершилась непредсказуемым образом, поэтому сегодня нужно просто надеяться, что Коляда справится с прокатом, а остальное сложится в нашу пользу. Семененко Бестемьянова пожелала выступить безошибочно.

Напомним, произвольная программа уже стартовала, прямая трансляция доступна здесь. Семененко будет выступать в третьей разминке, Коляда — в четвертой.