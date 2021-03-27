Известный спортивный комментатор Андрей Журанков в очередной раз раскритиковал российскую фигуристку Александру Трусову. По его мнению, спортсменка не должна была попасть на пьедестал чемпионата мира в Стокгольме.

«Я всю ночь почти не спал, и даже когда спал, внутри себя проговаривал свои внутренние эмоции. Почему мы не сказали в эфире, что весь подиум наш? А потому, что лично для меня он совсем не должен быть таким. Надо понимать, что оценка Трусовой за компоненты должна быть на 10-15 баллов меньше, тогда более-менее реальную картину получите. И что у нас тогда набирается? Это где-то шестое место», — приводит слова Журанкова «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, такое катание, как у Трусовой, гробит вид спорта в целом, потому что является фигурным прыганием.

Напомним, Трусова завоевала бронзовую медаль в Стокгольме, поднявшись с 12-го места на третье. Она сорвала каскад в короткой программе, упав с тройного лутца. В произвольную фигуристка заявила пять четверных прыжков, с двух из них упала, еще один исполнила в недокрут.

Золотая и серебряная медали достались россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно.