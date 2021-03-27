Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на идею удостоить тренера Этери Тутберидзе звания Героя России.

«А чем хуже Винер или Покровская? Если мы уже открываем этот ящик Пандоры, то заслуженный тренер — это все-таки не Герой России, а Герой труда. Когда люди предлагают это, они должны понимать, что Героя России дают за подвиги, за защиту отечества», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсменка подчеркнула, что можно рассмотреть присвоение Тутберидзе звания Героя труда, но в таком случае нужно выделить и других специалистов, достойных этой награды.

Напомним, накануне, 26 марта, ученица Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме (Швеция). Ранее под ее руководством к победе на мировом первенстве пришли Алина Загитова и дважды Евгения Медведева.