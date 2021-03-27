Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о состоянии своей руки, которую травмировала незадолго до чемпионата мира.

«С каждой неделей чувствую, что состояние травмированной руки улучшается. Конечно, ещё есть небольшая опухоль, ощущается дискомфорт, но он больше не лимитирует меня. Я и на последних гонках чемпионата мира уже бежала, понимая, что могу выполнять почти то же самое, что и до перелома», — приводит слова Непряевой «Чемпионат».

На данный момент лыжница выступает на чемпионате России в Тюмени, сегодня она выиграла спринт классическим стилем. По словам Непряевой, она собирается пробежать все гонки турнира, но решение будет принято совместно с тренером Юрием Бородавко.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам стартовал сегодня, 27 марта. В тройку призеров спринта также вошли Татьяна Сорина и Юлия Ступак.