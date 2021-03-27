Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал свою победу в классическом спринте на чемпионате страны в Тюмени.

«Чувствую себя не так, как в Оберстдорфе. Но мне на чемпионате России и не нужно быстро бежать. Всё-таки задача на этот сезон была успешно выступить на чемпионате мира и в Кубке мира. Сейчас такую же скорость я показать не могу, сегодня тяжело было», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

По словам лыжника, он планировал пробежать все гонки чемпионата мира, но для начала нужно посоветоваться с тренером Юрием Бородавко и оценить свое состояние.

Напомним, в тройку призеров спринта также вошли Александр Терентьев и Евгений Белов.

В минувшем сезоне Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, многодневку «Тур де Ски» и четыре медали чемпионата мира: золото, два серебра и бронзу.