Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом на матч со Словенией в отборе на ЧМ-2022.

Место в воротах российской команды займет Антон Шунин, также с первых минут на поле появятся Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Александр Головин, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Артем Дзюба и Рифат Жемалентдинов.

Сегодня, 27 марта, Россия на стадионе «Фишт» в Сочи примет Словению в рамках второго тура квалификационного раунда ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Обе команды одержали победы на старте отборочного турнира. Подопечные Станислава Черчесова в первой игре нанесли поражение Мальте — 3:1, а словенцы одолели хорватов — 1:0.