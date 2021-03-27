Президент России Владимир Путин отреагировал на триумф фигуристок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

Путин поздравил девушек с уникальным достижением: впервые в истории женского одиночного катания все три призовых места заняли представители одной страны. «Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», — говорится в обращении главы государства на его сайте.

Отдельно Путин упомянул Анну Щербакову, которая, завоевав золото, преподнесла себе шикарный подарок ко дню рождения.

Ранее Путин поздравил с завоеванием медалей спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которые взяли золото и бронзу чемпионата мира в Стокгольме.