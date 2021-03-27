Российский дебютант Формулы-1 Никита Мазепин занял предпоследнее, 19-е, место по итогам третьей сессии заездов в рамках первого в сезоне Гран-при Бахрейна.

Мазепин, представляющий американскую команду «Хаас», преодолел 14 кругов протяженностью 5,412 км каждый, в лучшем из которых отстал на 3,045 секунды от победившего нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Напарник россиянина в «Хаасе» немец Мик Шумахер расположился на 18-й позиции.

Вторым стал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», третьим — француз Пьер Гасли из «Альфа Таури». В топ-5 также вошли финн Валттери Боттас («Мерседес») и мексиканец Серхио Перес («Ред Булл»).

В 18:00 по московскому времени стартует квалификация. Сама гонка на международном автодроме Сахир пройдет в воскресенье, 28 марта (начало в 18:00 мск).