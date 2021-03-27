Российский фигурист Михаил Коляда не избежал ошибок в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Ученик группы Алексея Мишина чисто исполнил оба четверных прыжка — четверной тулуп в каскаде с тройным и еще один четверной тулуп. Затем он чисто прыгнул каскад тройной аксель — двойной тулуп. При исполнении каскада тройной лутц — ойлер — тройной сальхов фигурист ошибся, коснувшись льда рукой. Затем последовала еще более грубая ошибка — падение при исполнении тройного акселя. Также судьи минусовали Коляде тройной флип. Последним прыжком в выступлении стал чисто исполненный тройной риттбергер.

Коляда получил за выступление 178,52 балла — 88,82 балла за технические элементы и 90,70 балла за компоненты. По сумме с учетом короткой программы он, набрав 272,04 балла, уступил японцу Шоме Уно (277,44).